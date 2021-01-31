İki kulüp el sıkıştı, anlaşma tamam

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Slovakya Süper Lig ekiplerinden Senica'nın yöneticilerini ağırlamıştı. Senica sportif direktörünün yaptığı açıklama ile bu görüşmenin detayları ortaya çıktı.



Senica Sportif Direktörü Filip Holec kulübün internet sitesindeki sözlerinde iki kulübün ortaklık anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu ortaklık uyarınca kulüpler arasında oyuncu değiş-tokuşu da olacağını belirten yönetici, neler yapılacağını şu şekilde sıraladı:



Beşiktaş Slovak ekibinin altyapısındaki yetenekli futbolculardan oyuncu seçebilecek.



Senica kulübü de siyah-beyazlıların profesyonelliğe geçiş evresindeki U19 oyuncularını değerlendirme fırsatı edinecek.



Scouting alanında iki kulüp iş birliği yapacak.



Beşiktaş’a gitmeden yolu Senica takımından geçecek siyah-beyazlıların scout veri tabanındaki isimlerle ilgili iki kulüp iletişim halinde olacak. 100'üncü kuruluş yılında bulunan Slovakya ekibinin, Beşiktaş ile bu doğrultuda özel bir maçta karşılaşması da ihtimal dahilinde.