‘İki mutluluğu bir arada yaşadım’

Turuncu-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Robinho, “Golü attığım ve takım galip geldiği için mutluyum” dedi.

Sambacı, “İki mutluluğu bir arada yaşıyorum. Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu bir takım bu yüzden önemli bir galibiyet aldık. Bu 3 puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi” ifadelerini kullandı. Robinho daha sonra şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin ligde bulunduğu yerin hiç önemi yok, bir çok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi. Futbol oynamayı çok seviyorum. Aşığım diyebilirim. Sivas’ta daha orta sahaya yakın oynuyordum, burada ise ileri uçta görev alıyorum. Nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

‘Gol atmam çok önemliydi’

Galibiyet golünü Fenerbahçe filelerine yollayan Napoleoni, “Golden dolayı çok mutluyum. Gol attım. Tanrı da yardım etti. Uzun süredir gol atmamıştım. Kişisel zaferlerin yanında takımın galibiyetleri çok önemlidir” diye konuştu. başarılı oyuncu, “Bugün son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Bu inanç da bize galibiyeti getirdik. Asla küsmeyen, sürekli forması için mücadele veren bir oyuncuyum. Gol atmam çok önemliydi. Hoca ne kadar görev verirse ben her zaman gol atmaya hazırım” dedi.