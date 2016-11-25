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25.11.2016 - 00:30 | | LVIV (AA)

"İki takım arasında ciddi fark var"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İki takım arasında ciddi fark var"
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Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor: 4-0
Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor: 4-0
Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor: 4-0
Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor: 4-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Shakhtar Donetsk karşısında yaptıkları hataların ardından maçı çeviremediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Ukrayna temsilcisine 4-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında ciddi bir kuvvet farkının olduğunu belirtti.

Futbolun içerisinde her sonucun olduğunu ifade eden Kocaman, "Shakhtar Donetsk'in maça başlarken önde olduğu gerçekti. Bizi yenme ihtimali çok fazlaydı ancak şu da bir gerçek ki özellikle ilk 2 golü zorlanmadan attılar. Bu seviyede, bu tip hatalardan sonra maçı çevirmek çok zor. Sonuç olarak Shakhtar Donetsk'i tebrik ediyorum." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk cephesi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca da maçta kendilerini iyi bir şekilde gösterdiklerini ifade etti.

İlk golden sonra galibiyeti almanın daha kolaylaştığını vurgulayan Fonseca, şunları kaydetti:

"Tüm maçlarımızı çok ciddiye alarak oynuyoruz. Konyaspor zor bir rakipti. Liglerinde son 2 maçını kazanarak geldiler ancak maçı kazanmasını bildik. Bugünkü maçta, az süre alan oyuncularım kendilerini çok iyi şekilde gösterdi."

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