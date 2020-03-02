Ä°kinci Yanal dÃ¶nemi baÅŸarÄ±sÄ±z bitti

Ä°lk dÃ¶neminde ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Yanal ikinci dÃ¶neminde ise 53 maÃ§ta 27 galibiyet, 13 maÄŸlubiyet, 13 de beraberlik yaÅŸadÄ±. Yanal, SÃ¼per Lig'de 2019-2020 sezonunun son 5 maÃ§Ä±nda ise 3 maÄŸlubiyet ve 2 beraberlik alarak ÅŸubat ayÄ±nÄ± galibiyetsiz kapattÄ±.

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Ersun Yanal, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan istifasÄ±nÄ± sunmuÅŸ ancak kabul gÃ¶rmemiÅŸti. Ali KoÃ§'un 'birlikte mÃ¼cadele edeceÄŸiz' demesiyle gÃ¶revde kalan Yanal, ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalÄ±nca yeniden ayrÄ±lmak istediÄŸini sundu. SarÄ±-lacivertliler, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Trabzonspor ile oynayacaklarÄ± mÃ¼cadele iÃ§in Antalya'da kamp yaparken Yanal, BaÅŸkan Ali KoÃ§'a bu durumu daha fazla kaldÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kupada Trabzonspor ile oynanacak maÃ§ta da gÃ¶revde olacak Yanal, bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e defterini ikinci kez kapamÄ±ÅŸ olacak. Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Yanal'Ä±n gÃ¶revden ayrÄ±lmak istemesi ile takÄ±mdaki olumsuz hava iyice arttÄ±. Duruma el atmak isteyen Volkan Demirel ile Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Yanal'Ä±n ayrÄ±lmasÄ± durumunda Ã¼stlerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yapacaklarÄ±nÄ± bildirdiler. Sezonun bitimine 10 hafta kalmasÄ±yla teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in kendilerinin kontrolÃ¼nde takÄ±mÄ± en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Volkan ile Emre, yeni sezonda gÃ¶reve gelecek hocaya da tam destek sÃ¶zÃ¼ verdi.

Ã–te yandan teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basan sarÄ±-lacivertli yÃ¶netimin bu hafta iÃ§inde yeni hocasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.