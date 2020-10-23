Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGöztepe Haberleri Ä°lhan Palut: "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz"
23.10.2020 - 23:23 |

Ä°lhan Palut: "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz"

SÃ¼per Lig'de KasÄ±mpaÅŸa ile golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.Â

Ä°lhan Palut: "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz"
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.Â 

Palut, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ± ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini sahaya yansÄ±tmak istediklerini kaydetti.Â 

Ancak yaptÄ±klarÄ± erken top kayÄ±plarÄ±nÄ±n organize olmalarÄ±nÄ± engellediÄŸini belirten Palut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk yarÄ±da rakibimizin de bizim de pozisyonlarÄ±mÄ±z oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduÄŸu bir devre oynandÄ±. Ä°kinci yarÄ±da ise takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n dinamizmi arttÄ± Ã¶zellikle son yarÄ±m saat geÃ§iÅŸ ataklarÄ± adÄ±na Ã§ok elveriÅŸli alanlar doÄŸdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruÅŸ kalitesi anlamÄ±nda sonuca varamadÄ±k ve karÅŸÄ±laÅŸma berabere sona erdi. ArtÄ±k kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak bir sonraki maÃ§Ä±mÄ±zda bunu baÅŸarmak istiyoruz."

Ä°lhan Palut: ArtÄ±k kazanmak istiyoruz

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
KasÄ±mpaÅŸa - Göztepe: 0-0

Araba Sohbetleri: Zlatko Tripic

    Khvicha Kvaratskhelia'nÄ±n Akhmat Grozny'e attÄ±ÄŸÄ± harika golü...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Ä°lhan Palut: "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz"
      Ä°lhan Palut: "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz"
    2. BeÅŸiktaÅŸ KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n maçÄ± Kovid-19 sebebiyle ertelendi
      BeÅŸiktaÅŸ KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n maçÄ± Kovid-19 sebebiyle ertelendi
    3. Galatasaray - EczacÄ±baÅŸÄ±: 3-2
      Galatasaray - EczacÄ±baÅŸÄ±: 3-2
    4. Türkiye - Kosova: 0-0
      Türkiye - Kosova: 0-0
    5. Mehmet AltÄ±parmak: "Futbol oynamaya gelmemiÅŸ bir Göztepe vardÄ±"
      Mehmet AltÄ±parmak: "Futbol oynamaya gelmemiÅŸ bir Göztepe vardÄ±"



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Yusuf ErdoÄŸan: "Sürekli yerde yatan bir Göztepe vardÄ±"

    Yusuf ErdoÄŸan: "SÃ¼rekli yerde yatan bir GÃ¶ztepe vardÄ±"

    Erkut SöÄŸüt: "Arteta, Mesut Özil'e saygÄ±lÄ± davranmadÄ±"

    Erkut SÃ¶ÄŸÃ¼t: "Arteta, Mesut Ã–zil'e saygÄ±lÄ± davranmadÄ±"

    Son dakika - Ozan Kabak için transferde Liverpool iddiasÄ±!

    Son dakika - Ozan Kabak iÃ§in transferde Liverpool iddiasÄ±!

    TFF'den toplantÄ± açÄ±klamasÄ±

    TFF'den toplantÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

    SÄ±radaki Haber