SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, "ArtÄ±k kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.Â

Palut, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ± ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini sahaya yansÄ±tmak istediklerini kaydetti.Â

Ancak yaptÄ±klarÄ± erken top kayÄ±plarÄ±nÄ±n organize olmalarÄ±nÄ± engellediÄŸini belirten Palut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk yarÄ±da rakibimizin de bizim de pozisyonlarÄ±mÄ±z oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduÄŸu bir devre oynandÄ±. Ä°kinci yarÄ±da ise takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n dinamizmi arttÄ± Ã¶zellikle son yarÄ±m saat geÃ§iÅŸ ataklarÄ± adÄ±na Ã§ok elveriÅŸli alanlar doÄŸdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruÅŸ kalitesi anlamÄ±nda sonuca varamadÄ±k ve karÅŸÄ±laÅŸma berabere sona erdi. ArtÄ±k kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak bir sonraki maÃ§Ä±mÄ±zda bunu baÅŸarmak istiyoruz."

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