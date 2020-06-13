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13.06.2020 - 01:53 |

Ä°lhan Palut: "Büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±"

GÃ¶ztepe Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n sahadaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n kendisini bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Ä°lhan Palut: "Büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±"
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GÃ¶ztepe Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n sahadaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n kendisini bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

Palut, sahalarÄ±nda 3-1 maÄŸlup olduklarÄ± Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na iliÅŸkin kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan ritim konusunda ideal seviyede olamayacaklarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini ancak bu kadar kÃ¶tÃ¼ bir oyun baÅŸlangÄ±cÄ± beklemediklerini belirtti.Â 

Rakiplerinin 11 kiÅŸi oynadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca Ã§ok fazla pozisyon bulduÄŸunu anÄ±msatan Palut, bunlardan sadece birinin gol olmasÄ±nÄ±n kendilerine oyuna tutunma umudu verdiÄŸini aktardÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±da topa sahip olduklarÄ±nÄ± ancak rakibin istekli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle iyi savunma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Palut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "MaÃ§ boyunca devam eden bireysel hatalarÄ±mÄ±z ve sahadaki isteksiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼z, eksik olmasÄ±na raÄŸmen rakibimize cesaret verdi. TakÄ±mÄ±mÄ±n sahadaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ herkesle beraber beni de bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Bu maÃ§ geride kaldÄ± ÅŸu an yapmamÄ±z gereken SÃ¼per Lig'te mÃ¼cadele etmeden, saha iÃ§erisinde istekli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izmeden maÃ§ kazanmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na vararak, bundan dersler Ã§Ä±karmak."

Ä°lhan Palut: BÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±

GÃ¶ztepe TaraftarÄ± FormalarÄ±yla TribÃ¼nde

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