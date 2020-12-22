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HaberlerGöztepe Haberleri İlhan Palut: İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı
22.12.2020 - 23:02 | | AA

İlhan Palut: İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 12 dakikada yedikleri 2 golü çevirmekte zorlandıklarını söyledi.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, istekleri ve ortaya koydukları futbolla puanı hak ettiklerini belirtti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, İstanbul'dan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

İlk 12 dakikada yedikleri 2 golün işlerini çok zorlaştırdığını aktaran Palut, "Savunma anlamında disiplinli oynayan, hücumda da cesur ve top ayağına geldiğinde rakip sahada çoğalmaktan çekinmeyen bir takım stratejisiyle maça başlamak istedik ama maalesef bu başlangıcı 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı. Maçın devamında bizi zorlayan bir pozisyona soktu." diye konuştu.

Skoru 2-1'e getirdikten sonra verdikleri reaksiyonla dengeyi yakaladıklarını aktaran İlhan Palut, "İkinci yarının başında oyunun tüm üstünlüğünü ele aldık. Bunu net pozisyonlarla destekledik. Futbol, kırılma anlarının çok önemli olduğu bir oyun. Maçı 2-2'ye getiremeyince dalgınlıktan yediğimiz 3. golle Galatasaray avantajı iyice yakaladı. Ondan sonra riskler aldık. Ceza sahasında arayışlarımız vardı. Galatasaray da kontrataklar yakaladı. Bu kadar kolay pozisyonları değerlendiremeyip basit golleri yediğinizde mağlubiyetle ayrılmak çok olası. Oyuncularımızın attığımız golle, yediğimiz 3. gol arasındaki reaksiyonları çok iyiydi. Bu isteğe ve oyuna karşılık buradan puanla dönmek istedik ama olmadı. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

- "Üç maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, takımı ligdeki kötü süreçten bir an önce çıkarmaya çalışacaklarını kaydetti.

Süper Lig'de yaptıkları son 3 maçı kaybettiklerinin belirtilmesi üzerine Palut, "Üç maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu karşılaşmalarda Hatayspor mücadelesi dengeli geçti. Rizespor maçında talihsiz anlar yaşandı. Galatasaray müsabakasında da oyunu dengede götürdük. Sonuç olarak bizim adımıza kötü, sıralamayı etkileyen, motivasyonumuzu aşağı çeken skorlar aldık. Kendi değerlendirmelerimizi yapıp Göztepe'yi bu süreçten bir an önce çıkarmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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İlhan Palut: İlk 12 dakika bizim adımıza son derece talihsiz ve kötü bir başlangıçtı

İlhan Palut: "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik"
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