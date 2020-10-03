Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGöztepe Haberleri Ä°lhan Palut: "KarÅŸÄ±laÅŸmada tek eksiÄŸimiz..."
03.10.2020 - 22:39 |

Ä°lhan Palut: "KarÅŸÄ±laÅŸmada tek eksiÄŸimiz..."

Medipol BaÅŸakÅŸehir'le golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°lhan Palut: "KarÅŸÄ±laÅŸmada tek eksiÄŸimiz..."
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir'le golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Palut, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in ilk 3 haftada aldÄ±ÄŸÄ± skorlarÄ±n da etkisiyle ilk yarÄ±da bir reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸini ve kendilerinin buna karÅŸÄ±lÄ±k veremediÄŸini belirtti.Â 

Ä°lk yarÄ±da oynadÄ±klarÄ± futbolun standartlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Palut, ikinci yarÄ±da rakiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ataklara karÅŸÄ±lÄ±k verdiklerini kaydetti.Â 

Palut, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i eksik oyuncuyla yakaladÄ±klarÄ± pozisyonlar olduÄŸunu belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:Â 

"SonuÃ§ olarak BaÅŸakÅŸehir topla Ã§ok oynamasÄ±na ve ceza sahamÄ±z Ã§evresine Ã§ok oyuncuyla gelmesine raÄŸmen net bir pozisyon vermedik. Ä°yi savunma yaptÄ±k. Ã–zetle ikinci yarÄ±da takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi mÃ¼cadeleden ve Ã¶zellikle defans disiplininden memnunum. Tabii ki biz hangi sahada olursa olsun total futbolun gereklerini yerine getirmek, pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. KarÅŸÄ±laÅŸmada eksiÄŸimiz buydu."

Ä°lhan Palut: KarÅŸÄ±laÅŸmada tek eksiÄŸimiz...

Ersan Parlatan: "Burada bizim iÃ§in 1 puan deÄŸerli"
GÃ¶ztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan iseÂ dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Ä°lk yarÄ±da oyunu domine eden bir Medipol BaÅŸakÅŸehir vardÄ±. Lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸlasalar da iyi ve kaliteli bir takÄ±m. Ä°lk yarÄ±da rakibe net pozisyon vermedik ancak iyi defans yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da sÃ¶yleyemeyiz. HiÃ§bir ÅŸekilde oyuna katkÄ± saÄŸlayamadÄ±k. Ofansif anlamda istediklerimizi maalesef yapamadÄ±k." diye konuÅŸtu.

Â Ersan Parlatan, maÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda daha iyi savunma yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Ä°lk devreye gÃ¶re daha iyiydik. Ani ataklardan 2-3 pozisyon yakaladÄ±k. TakÄ±mÄ±mÄ±z ikinci yarÄ± gerÃ§ekten olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir savunma yaptÄ± ve bir puan almamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. BardaÄŸÄ±n dolu tarafÄ±ndan bakmak lazÄ±m. Burada bizim iÃ§in 1 puan deÄŸerli. Daha iyi futbol oynayabilen bir takÄ±mÄ±mÄ±z. Daha Ã¶nce bunu gÃ¶sterdik. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p, emin adÄ±mlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Transfer Haberleri | Ä°ÅŸte Göztepe'nin yeni sezondaki tüm transferleri

Â 

    Emre BelözoÄŸlu, Mihriban türküsünü söyledi!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Mehmet Özdilek: "KazanmayÄ± çok istedik ama.."
      Mehmet Özdilek: "KazanmayÄ± çok istedik ama.."
    2. TFF açÄ±kladÄ±! 3 yardÄ±mcÄ± hakemde corona virüs
      TFF açÄ±kladÄ±! 3 yardÄ±mcÄ± hakemde corona virüs
    3. Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r: "PenaltÄ±yÄ± kurtarmam gerekiyordu"
      Son dakika | Altay BayÄ±ndÄ±r: "PenaltÄ±yÄ± kurtarmam gerekiyordu"
    4. Son dakika | Erol Bulut: "Birkaç görüÅŸtüÄŸümüz oyuncu var"
      Son dakika | Erol Bulut: "Birkaç görüÅŸtüÄŸümüz oyuncu var"
    5. Son dakika | Mbwana Samatta: "100 gol atacaÄŸÄ±ma Fenerbahçe..."
      Son dakika | Mbwana Samatta: "100 gol atacaÄŸÄ±ma Fenerbahçe..."



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Jose Sosa: "Samatta'yÄ± gördüm ve..."

    Jose Sosa: "Samatta'yÄ± gÃ¶rdÃ¼m ve..."

    Son dakika | Fenerbahçe'de Lemos kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü!

    Son dakika | FenerbahÃ§e'de Lemos kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼!

    TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

    TFF'den Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

    BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk'tan gol itirafÄ±!

    BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk'tan gol itirafÄ±!

    SÄ±radaki Haber