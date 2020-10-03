Ä°lhan Palut: "KarÅŸÄ±laÅŸmada tek eksiÄŸimiz..."

SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir'le golsÃ¼z berabere kalan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, sergiledikleri futbolun beklentilerini karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Palut, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in ilk 3 haftada aldÄ±ÄŸÄ± skorlarÄ±n da etkisiyle ilk yarÄ±da bir reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸini ve kendilerinin buna karÅŸÄ±lÄ±k veremediÄŸini belirtti.Â

Ä°lk yarÄ±da oynadÄ±klarÄ± futbolun standartlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Palut, ikinci yarÄ±da rakiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ataklara karÅŸÄ±lÄ±k verdiklerini kaydetti.Â

Palut, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i eksik oyuncuyla yakaladÄ±klarÄ± pozisyonlar olduÄŸunu belirterek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:Â

"SonuÃ§ olarak BaÅŸakÅŸehir topla Ã§ok oynamasÄ±na ve ceza sahamÄ±z Ã§evresine Ã§ok oyuncuyla gelmesine raÄŸmen net bir pozisyon vermedik. Ä°yi savunma yaptÄ±k. Ã–zetle ikinci yarÄ±da takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi mÃ¼cadeleden ve Ã¶zellikle defans disiplininden memnunum. Tabii ki biz hangi sahada olursa olsun total futbolun gereklerini yerine getirmek, pozisyonlar yakalamak ve heyecan veren bir futbol oynamak istiyoruz. KarÅŸÄ±laÅŸmada eksiÄŸimiz buydu."

Ersan Parlatan: "Burada bizim iÃ§in 1 puan deÄŸerli"

GÃ¶ztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan iseÂ dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Ä°lk yarÄ±da oyunu domine eden bir Medipol BaÅŸakÅŸehir vardÄ±. Lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸlasalar da iyi ve kaliteli bir takÄ±m. Ä°lk yarÄ±da rakibe net pozisyon vermedik ancak iyi defans yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da sÃ¶yleyemeyiz. HiÃ§bir ÅŸekilde oyuna katkÄ± saÄŸlayamadÄ±k. Ofansif anlamda istediklerimizi maalesef yapamadÄ±k." diye konuÅŸtu.

Â Ersan Parlatan, maÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda daha iyi savunma yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Ä°lk devreye gÃ¶re daha iyiydik. Ani ataklardan 2-3 pozisyon yakaladÄ±k. TakÄ±mÄ±mÄ±z ikinci yarÄ± gerÃ§ekten olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir savunma yaptÄ± ve bir puan almamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. BardaÄŸÄ±n dolu tarafÄ±ndan bakmak lazÄ±m. Burada bizim iÃ§in 1 puan deÄŸerli. Daha iyi futbol oynayabilen bir takÄ±mÄ±mÄ±z. Daha Ã¶nce bunu gÃ¶sterdik. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p, emin adÄ±mlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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