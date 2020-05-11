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11.05.2020 - 12:06 |

İlhan Palut'un annesi vefat etti

Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yapan İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti.

İlhan Palut'un annesi vefat etti
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un acı günü... Genç teknik adamın annesi Leyla Palut'un vefat ettiği öğrenildi.

Göztepe'den başsağlığı mesajı

Leyla Palut için Göztepe Kulübü baş sağlığı mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz."

Hatayspor'dan da başsağlığı 

Eski takımı Hatayspor da İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayınladı: "Eski teknik direktörümüz, hemşehrimiz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut’a yüce Allah’tan rahmet, İlhan Palut’a ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." 

İlhan Palutun annesi vefat etti

 

Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor...
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