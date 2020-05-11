İlhan Palut'un annesi vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un acı günü... Genç teknik adamın annesi Leyla Palut'un vefat ettiği öğrenildi.

Göztepe'den başsağlığı mesajı

Leyla Palut için Göztepe Kulübü baş sağlığı mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz."

Hatayspor'dan da başsağlığı

Eski takımı Hatayspor da İlhan Palut için başsağlığı mesajı yayınladı: "Eski teknik direktörümüz, hemşehrimiz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Leyla Palut’a yüce Allah’tan rahmet, İlhan Palut’a ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz."