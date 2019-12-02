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02.12.2019 - 09:55 | | KAYSERİ (İHA)

İlhan Parlak futbola başladığı yerde! Yerköyspor'u ziyaret...

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde forma giyen İlhan Parlak, futbola adım attığı kulüp olan Yerköyspor Futbol Akademisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlhan Parlak futbola başladığı yerde! Yerköyspor'u ziyaret...
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Ziyarette çocuklarla tek tek ilgilenen ve tecrübelerini paylaşan İlhan Parlak, kendisinin de futbola Yerköyspor’da başladığını dile getiren İlhan Parlak, çok çalışma ile iyi yerlere gelebileceklerini söyledi. Parlak, “Gerek derslerinizde gerekse antrenmanlarınız da iyi bir çalışmayla çok başarılı olacaksınız. Bu ziyaret beni çok duygulandırdı. Futbola ben burada bu kulüpte başladım. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz” dedi. Kulüp yöneticileri ile de görüşen Parlak sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu çocuklar için yaptığınız çalışmalardan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için maddi ve manevi elimizden gelen desteği vereceğimize hiç şüpheniz olmasın. Altyapıdaki bu çocuklarımızı Ankara’da bir lig maçımızda ağırlamak isterim.”

Turaç: "Bu milletin çocuklarını ülke futboluna kazandıracağız"
Yerköy Spor futbol şube sorumlusu Berat Tolga Turaç, İlhan Parlak’ın akademiyi ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Turaç, “Türk futbolunun son dönemde geldiği durumu göz önüne aldığımızda bu durumun asıl nedeni İlhan Parlak gibi değerleri çıkaramamak olduğunu görüyoruz. Yerköyspor olarak kendi özümüze dönerek bu milletin çocuklarını bu ülkenin futboluna kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. İlhan Parlak bu ziyareti ile bize maddi olarak ölçülemeyecek derecede büyük manevi destek vermiş oldu. Kendilerinin bu çocuklar için bize ciddi maddi desteği de var. Çocuklarımızın vizyonunu açmada onların hayallerinin şekillenmesinde bu ziyareti ile büyük bir katkı sağladı. Yerköyspor yönetim kurulu adına ve bir Yahyalılı olarak ilçemiz adına kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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