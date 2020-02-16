İlk 11'ler belli oldu! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, ilk 11'ler kimler? Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Malatyaspor maçı için geri sayım başladı. Nefeslerin kesileceği Galatasaray - Malatyaspor maçı için heyecan dorukta. İşte Galatasaray - Malatyaspor maçı hakkında merak edilenler...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Emre, Onyekuru, Adem

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenman sahasında, ısınma ve pas oyunu ile süren idmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında ilk peşinde

Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan sarı-siyahlı ekip, Galatasaray maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor - Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Malatya ekibi, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemedi - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Kötü gidişata Galatasaray maçıyla son vermek istiyoruz"

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Galatasaray ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.

Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda iki mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 2-0 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle dönerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.