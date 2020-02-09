İlk 11'ler belli oldu! Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray 21. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki mücadele için nefesler tutuldu. Galatasaray liderliğe uzanmak isterken Kasımpaşa ise ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Taraftar ise Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Mete Kalkava yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 HD kanalından naklen yayınlacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Donk, Mariano, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem

BELHANDA CEZALI, FALCAO SAKAT

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Radamel Falcao da maç kadrosunda yer almıyor. Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’nin kadroya alınıp alınmayacağı, karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak. Sezonu kapatan Luyindama’nın kontratını donduran Sarı-Kırmızılılar’da, TFF listesine dahil edilmeyen Nagatomo da kadroda yer almıyor.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 32. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20’sini Galatasaray, 5’ini Kasımpaşa kazandı Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.