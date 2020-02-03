İlk engeller aşıldı

Binicilik dünyasının heyecanla beklediği 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın ilk ayağı hafta sonunda Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi. 1-2 Şubat’taki birinci ayağında birbirinden farklı kategorilerde her gün altı yarışmanın gerçekleştiği Kış Ligi’nde 1.35 cm ve 1.40 cm Gold Ligi’nin sponsorluğunu Carpe Diem Equestrian Team, medya sponsorluklarını ise Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.

2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden yeteneklerin keşfine de olanak sağlamasıyla öne çıkıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 169 at ve binicileriyle camianın önde gelen isimleri ve deneyimli genç biniciler de katıldı.

Heyecan dolu yarışmalara tanık olan tüm atlıspor severler, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde keyifli bir hafta sonu geçirdi. İki ayak ve bir finalden oluşan organizasyonun 22-23 Şubat’ta ikinci ayağı ve 28-29 Mart’ta final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Ödüller Atabek’ten

Carpe Diem Equestrian Team adına düzenlenen müsabakada Gold binicilerden oluşan takımlar, 140 cm yükseklikte yarıştı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Carpe Diem Equestrian Team adına Avni Atabek dereceye giren şu isimlere ödüllerini takdim etti: 1. Taha Yedikardeş, 2. Hasan Şentürk, 3. Mert Alıcıoğlu, 4. Oğuz Dalmış, 5. Oktay Sezek.