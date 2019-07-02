İlk imza Durant’ten

NBA’de ilk transfer bombasını Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets patlattı ve dünyanın en iyi basketbolcuları arasında gösterilen all-star yıldız Kevin Durant ile anlaştı.

Durant, yeni takımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Son 3 sezondur takımı Golden State Warriors ile iki NBA şampiyonluğu yaşayan ABD’li skorer Durant, 2017 ve 2018 yıllarında finalin en değerli oyuncusu seçilmişti. ABD basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki basketbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Brooklyn Nets oyuncuya toplamda 164 milyon dolar ödeyecek.

Maç sıkıntısı

NBA’da 12 sezon geçiren Durant, geçen sezon Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets’e karşı oynanan 5. maçta sakatlamış, final serisinde Toronto Raptors’a karşı 5. maça kadar forma giyememişti. Özellikle sakat olmasına rağmen final sesinde sahaya çıkarılmasına kızan Durant’in Warriors’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Öte yandan Nets, Durant transferinin yanında sezonu Detroit Pistons ile tamamlayan Kyrie Irving de kaptı.

Irving’in yeni anlaşma ile beraber 4 yıl için 141 milyon dolar kazanacağı öğrenildi.