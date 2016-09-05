İlk rakip Hırvatistan

A Milli Takımımız 93 yıllık tarihindeki 542. sınavını Hırvatistan karşısında verecek. Ay-yıldızlılar 283’ü resmi, 258’i özel olmak üzere geride kalan 541 maçta 204 galibiyet aldı, 124 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi. Milliler 710 gol atarken, kalesinde 787 gol gördü.

A Milli Takımımız, Fatih Terim yönetiminde 128. maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Terim dönemindeki 127 maçta; 66 galibiyet, 30 beraberlik ve 31 yenilgi alırken, yediği 132 gole, 191 golle karşılık verdi.

Bir kez kazandık

Türkiye ile Hırvatistan 8. kez karşılaşacak. A Milli Takımımız; 5’i resmi, 2’si özel geride kalan 7 maçtan 3’ünü kaybederken, 4’ünde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç (EURO 2000 çeyrek final: 3-1) galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlılar rakip fileleri 4 kez sallarken, kalesinde 9 gol gördü.

Seyirci yok

Hırvatistan, Türkiye ile oynayacağı maçta taraftar desteğinden yoksun mücadele edecek. FIFA, Hırvat taraftarların Mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık karşılaşmalarındaki ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı’na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Hırvatistan ile İzlanda arasında 12 Kasım’da oynanacak maça da taraftar alınmayacak.

Son 16’da elendiler

Hırvatistan Milli Takımı, EURO 2016’da 2 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider bitirmişti. İlk maçta Türkiye’yi 1-0 mağlup eden Hırvatlar ikinci karşılaşmada Çek Cumhuriyeti ile 2-2 berabere kalırken son müsabakada İspanya’yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Hırvatistan çeyrek finale yükselme randevusunda normal süresi golsüz biten maçta Ricardo Quaresma’nın golüyle Portekiz’e 1-0 mağlup olarak EURO 2016 defterini kapatmıştı.

Ukrayna’nın rakibi İzlanda

Türkiye’nin yer aldığı 2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’nda bugün iki maç daha oynanacak. Grubun önemli randevusunda Ukrayna sahasında İzlanda’yı konuk edecek. FIFA tarafından gruba daha sonra dahil edilen Kosova ise Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak. İki maç da saat 21.45’te başlayacak.

Topun içinde fotoğraf var

2018 Dünya Kupası elemelerinin resmi futbol topu tanıtıldı. Her kıta için farklı bir futbol topu tasarlanırken, Avrupa kıtası için de ayrı bir üretim yapıldı. Avrupa’da sadece 13 takımın finallere katılabileceği elemelerin futbol topu FIFA tarafından vitrine çıkarıldı. Topun özellikle desenleri ilgi topladı. Taraftarlar arasında sahayı gören bir fotoğraf, futbol topunun içine yerleştirildi. İlk kez bir fotoğraf böylece topun içinde çıkmış oldu.