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29.12.2019 - 11:12 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile ligin ilk devresini 32 puanla kapatan Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşıyor.

İlk yarılarda son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u
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Süper Lig’de 2019 yılını ve ilk yarıyı 6-2’lik Kayserispor galibiyeti ile kapatıp, 17’nci hafta itibarıyla 32 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibari ile hanesine en fazla puan yazdırdığı sezona ulaştı. İlk yarılar baz alındığında; Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 24, 2013-14 sezonunda 27, 2014-15 sezonunda 26, 2015-16 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda 21, 2017-18 sezonunda 29, 2018-19 sezonunda 29 puanı hanesine yazdırmıştı.

120 MAÇ SONRA SÜPER LİG KARŞILAŞMASINDA 6 GOL ATTI
Bu arada, 2019-20 sezonunun ilk yarısının son maçında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor’u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 120 maç sonra bir maçta 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32’nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, 120 maçlık aranın ardından Kayserispor karşısında bir Süper Lig maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

YEREL GAZETELERDE ‘ŞAMPİYONLUK’ SESLERİ
Öte yandan, kentteki yerel gazeteler, ligin ilk yarısının son maçında Trabzonspor’un 6-2 kazandığı Kayserispor mücadelesinin ardından ‘O şampiyonluk 2020’de gelecek; Şampiyon geçiyor herkes ayağa’ yorumlarını yaptı. Taka gazetesi, “O şampiyonluk 2020’de gelecek”; Karadeniz gazetesi, “Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa”, “Dün Akyazı’da fırtına değil tsunami koptu”; Sonnokta gazetesi, “Mutlu yıllar Trabzon”, “Bordo-mavililerden bol gollü yeni yıl hediyesi”; Günebakış gazetesi, “Trabzon’dan gol şov”, “Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri’yi farklı mağlup ederek kapattı”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına gol oldu yağdı” başlıklarına yer verdi.

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