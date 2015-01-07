İlk yarının en golcüsü Hasan Kabze

Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun 16 hafta süren ilk bölümünde Torku Konyaspor 14 gol atarken, yeşil-beyazlı takım adına en golcü isim 4 golle Hasan Kabze oldu. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor, Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşarken, kendisini Eskişehirspor ve Balıkesirspor mücadelelerinde gol atan Gabriel Torje, Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında skora katkıda bulunan Ömer Ali Şahiner ile Fenerbahçe ve Gaziantepspor karşılaşmalarında gol bulan Dimitar Rangelov 2'şer golle takip etti. Torku Konyaspor'un diğer gollerini ise Kayseri Erciyesspor maçında Ciprian Marica, Mersin İdmanyurdu maçında Selim Ay ve Çaykur Rizespor mücadelesinde Djalma Campos kaydetti.

Sezonun ikinci haftasında iç sahada oynanan Balıkesirspor karşılaşmasında konuk ekipten Abdülhamit Yıldız ise kendi kalesine gol atan isim oldu.

TORKU KONYASPOR'UN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU MEHMET USLU OLDU

Torku Konyaspor’da 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Mehmet Uslu 16 maçta da 90 dakika forma giyerek bin 440 dakikayla yeşil-beyazlı takımda sahada en çok görev alan oyuncu oldu. Torku Konyaspor’da Mehmet Uslu'yu 14 maçta bin 170 dakika süre alan Ali Çamdalı ve 14 maçta bin 150 dakika oynayan Aliaksandr Hleb takip etti. Yeşil-beyazlı takımın kadrosunda yer alan isimlerden Özgür Özkaya, Tufan Özbozkurt ve kaleciler Oğuzhan Demirci ile Emre Yıldırım ise lig maçlarında süre alamayan isimler oldu.

Torku Konyaspor’da 16 haftalık ilk yarı maçlarında forma giyen oyuncular ve görev aldıkları dakikalar şu şekilde:

Mehmet Uslu: 16 maç-1440 dakika

Ali Çamdalı: 14 maç-1170 dakika

Aliaksandr Hleb: 14 maç-1150 dakika

Selim Ay: 13 maç-1140 dakika

Vid Belec: 13 maç-1116 dakika

Ömer Ali Şahiner: 14 maç-1112 dakika

Elvis Kokalovic: 12 maç-1080 dakika

Hasan Salih Kabze: 12 maç-982 dakika

Mehmet Güven: 12 maç-929 dakika

Uğur İnceman: 12 maç-896 dakika

Gabriel Andrei Torje: 13 maç-859 dakika

Dimitar Rangelov: 11 maç-656 dakika

Ali Turan: 9 maç-638 dakika

Jagos Vukovic: 7 maç-544 dakika

Djalma Campos: 9 maç-450 dakika

Benjamin Fuchs: 9 maç-414 dakika

Tolga Ünlü: 7 maç-410 dakika

Kaya Tarakçı: 4 maç-324 dakika

Ciprian Marica: 3 maç-254 dakika

Recep Aydın: 8 maç-133 dakika

Barış Örücü: 5 maç-104 dakika

Vedat Bora: 4 maç-34 dakika

Volkan Fındıklı: 1 maç-2 dakika