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11.09.2014 - 12:20 |

İlkay Ekim’de sahada

Belinden ciddi bir sakatlık geçiren Borussia Dortmund’un yıldızı, gelecek ay oynamayı planlıyor. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde 1 Ekim’de Anderlecht, 22 Ekim’de Galatasaray ile karşılaşacak.

İlkay Ekim’de sahada
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Borussia Dortmund’un Alman milli futbolcusu İlkay Gündoğan, belindeki sakatlığı tamamen atlattığını ve Ekim başında sahalara dönmeyi planladığını söyledi.

Bild’e röportaj veren Türk asıllı futbolcu, antrenmanlarda topla oynamaya başladığını belirterek, “En başta 15 dakika olarak planlanmıştı ama o kadar özlemişim ki, yarım saati geçiyorum ve devam etmek istiyorum. Beni frenlemek zorunda kalıyorlar. Antrenman eksikliğinin getirdiği sızılar oluyor ama sakatlığım süresince belimden çektiğim ağrıların yanında bunlar hiçbir şey değil. Şimdi biri ayağıma bassa gülüp geçiyorum. İkili mücadelelerde hiç kendimi sakınmıyorum. Ama elbette sakatlık öncesindeki formumdan uzaktayım” dedi.

İlkay “Şampiyonlar Ligi’nde Anderlecht, Galatasaray ve Arsenal rakipleriniz. Seni ne zaman sahada görebileceğiz?” sorusuna “Neden üçüne karşı olmasın? Her şey yolunda gider, hocam de görev verirse Ekim başı oynayabilirim” yanıtını verdi.

Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile birlikte D Grubu’nda yer alıyor. Sarı-siyahlılar 16 Eylül’de Arsenal, 1 Ekim’de Anderlecht ve 22 Ekim’de Galatasaray ile karşılaşacak.

(NTV Spor)

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