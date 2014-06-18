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18.06.2014 - 13:02 | | AA

İlkay Gündoğan 3 ay daha yok!

Belindeki sakatlığı nedeniyle Ağustos 2013'ten beri futboldan uzak olan Borussia Dortmund'un genç yıldızı İlkay Gündoğan yine ameliyat oldu. İlkay'ın 3 ay daha futbol oynayamayacağı açıklandı.

İlkay Gündoğan 3 ay daha yok!
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Sakatlığı uzun süredir devam eden Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın, eylül ayına kadar tamamen iyileşerek sahalara dönmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, sırtındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıldır yeşil sahalardan uzak kalan Gündoğan'ın bel omurundaki problemin en düşük düzeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Münih'te başarılı bir ameliyat geçiren Alman milli futbolcunun profesyonel futbol hayatına devam etmesi için önünde bir engel kalmadığı ve eylüle kadar tam kapasiteyle sahalara dönebileceği vurgulandı.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon hiçbir maçta forma giyemeyen Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi.

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