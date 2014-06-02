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02.06.2014 - 16:11 |

İlkay Gündoğan açıkladı! Barcelona...

Borussia Dortmund'un Türk yıldızı İlkay Gündoğan, Almanya'nın Kicker dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan açıkladı! Barcelona...
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Alman dergisi Kicker'e konuşan İlkay Gündoğan, sakatlığı ve transferie ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

" Sakatlığımdan dolayı uzun zamandır futbol oynayamıyorum. Futbol oynamayı çok özledim. Bu sene Dünya Kupası'nı kaçıracağım bunu için çok üzgünüm ancak önümde daha iki dünya kupası var diye düşünüyorum. "
Dev kulüpler benimle imzalak istiyor

" Bir çok kulüp benimle temasa geçti. İlgilerinin olduğunu biliyorum. "

Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Kickers dergisindeki röportajda satır aralarında İlkay'ın Barcelona'nın ilgisini doğruladığı ve Barcelona'da oynayabileceği vurgusunu yaptığı iddia edildi. Oyuncunun Barcelona'ya uyum sağlamak konusunda zorluk yaşamayacağı da Mundo Deportivo'da yer alan ifadeler arasında.

(Eurosport)

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