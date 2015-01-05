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05.01.2015 - 16:33 | | İHA

İlkay Gündoğan adım adım Manchester United'a

Borussia Dortmund’un Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan’ın Manchester United'a transferi konusunda görüşmeler başladı.

İlkay Gündoğan adım adım Manchester United'a
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Almanya Bundesliga’da zor günler geçiren Borussia Dortmund’un Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan’ın Manchester United'a transferi konusunda görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan haberde 2016 yılına kadar Dortmund’la sözleşmesi olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Gündoğan’ın transfer bedelinin 20 milyon Euro olduğu açıklandı.

Öte yandan Manchester United’ın teknik direktörü Hollandalı Louis van Gaal'in, İlkay’ı istediği de medyada yer aldı.

Alman Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından olan Gündoğan’ın 14 aylık sakatlığının ardından ligde oynadığı 8 maçta 1 golü bulunuyor.

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