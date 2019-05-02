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02.05.2019 - 14:42 |

İlkay Gündoğan, Bayern'e mi? Münih'te görüntülendi...

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'nın gelecek planları içinde yer almadığı iddia edilen İlkay Gündoğan, Almanya’nın Münih kentinde görüntülenince, Bavyera ekibine transfer söylentileri çıktı.

İlkay Gündoğan, Bayern'e mi? Münih'te görüntülendi...
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Manchester Cityli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’nın Münih kentinde görüntülendi. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesini uzatmak istemediği teknik direktör Pep Guardiola tarafından açıklanan 28 yaşındaki futbolcunun, Bavyera vilayetinde görülmesi transfer söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Münih’te arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yediği belirtilen futbolcunun kentte çekilen fotoğrafları Almanya’da yankı uyandırdı. City ile 2020’ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun kontratını uzatmak istemediği açıklamasının ardından Bayern Münih, kendisiyle ilgilenen kulüpler içerisinde zikredilmişti.

Guardiola istemediğini itiraf etti

City teknik direktörü geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Eğer kontrat uzatmamak oynamama nedeni olsaydı Gündoğan da sahada olmazdı. Onun da 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve o da mukavelesini yenilemek istemiyor. Sizin mantığınızla onun da oynamaması gerekiyor ama oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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