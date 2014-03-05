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05.03.2014 - 13:41 |

İlkay Gündoğan için bomba iddia

Sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İlkay Gündoğan’a Bayern Münih’in talip olduğu ve yıldız oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

İlkay Gündoğan için bomba iddia
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Geçen sezon gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Türk asıllı İlkay Gündoğan bu sezon henüz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ağustos ayında Paraguay ile oynanan hazırlık maçında belinden sakatlanan yıldız oyuncu düz koşulara geçtiğimiz hafta başlamasına rağmen adı transferde sıklıkla geçiyor.

Focus dergisi de İlkay ile ilgili çok ilginç bir iddiayı gündemine taşıdı. Habere göre Bayern Münih yetkilileri 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Dortmundlu yetkililerle bir araya geldi.

Bayern Münih bu sezonun başında Dortmund'dan Mario Götze'yi almış,Robert Lewandowski ile de önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamıştı.

İlkay'ın Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek. Henüz takımıyla sözleşme yenilemeyen oyuncu her fırsatta ilk görüşeceği kulübün Dortmund olacağını söylüyordu.

Bayern Münih başkanı Karl Heinz Rummenigge geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Dortmund'dan oyuncu almayacaklarını belirtmişti.

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