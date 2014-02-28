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28.02.2014 - 11:56 |

İlkay Gündoğan için diziden ayrıldı!

Almanya'nın en sevilen dizilerinden Gute Zeiten schlechte Zeiten (GZSZ) dizisinin oyuncusu Sıla Şahin, diziden ayrıldığını açıkladı.

İlkay Gündoğan için diziden ayrıldı!
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Playboy'un ilk Türk güzeli Sıla Şahin
Playboy'un ilk Türk güzeli Sıla Şahin
Playboy'un ilk Türk güzeli Sıla Şahin
Playboy'un ilk Türk güzeli Sıla ŞahinHaberin Tüm Fotoğrafları

Kendi isteği ile böyle bir karar veren Şahin hayranlarını üzdü. Alman basını habere internet sitelerinde geniş yer verirken, geçen yıl Almanya'nın en seksi dizi oyuncusu seçilen Sıla Şahin'in hayranları bu haberlerin altına üzüntülerini dile getiren yorumlar yazdılar.

Dizide Ayla Özgül karakterini canlandıran ve diziden ayrıldığının duyulmasının ardından telefonla ulaştığımız Sıla Şahin şunları söyledi: “Diziden kendi isteğimle ayrıldım. Amacım biraz dinlenip daha sonra başka projelerde yer almak. Yoğun çekimlerden dolayı yeterince zaman ayıramadığım arkadaşlarıma ve sevgilim İlkay Gündoğan'a daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Bana destek olan tüm hayranlarıma çok teşekkür ediyorum, yeni ve sürpriz projelerle tekrar karşılarında olacağım.”

İlkay Gündoğan için diziden ayrıldı

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