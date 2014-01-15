İlkay Gündoğan kararını vermedi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı Alman Milli Takımı'nın oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği konusunda henüz bir karar vermediğini bildirdi.

Sakatlığı sebebiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana forma giyemeyen Gündoğan, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Borussia Dortmund ile 2015'e kadar sözleşmeniz var. Durum nedir?'' sorusuna, "Benim önceliğim hızlı bir şekilde iyileşmek. Henüz bir karar vermedim. İlk görüşeceğim takım Borussia Dortmund'dur'' yanıtını verdi.

"Dortmund yöneticileri, bir karar vermenizi istiyor. Geleceğiniz ile ilgili planınız nedir?'' sorusunu da Gündoğan, ''Yakında iyi düşünülmüş olan bir karar vereceğim. Söylediğim gibi henüz her şey net değil'' şeklinde cevapladı.

Real Madrid ve Manchester United'ın kendisine transfer teklifi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak da Gündoğan, bunların medya tarafından abartıldığını, bu tür iddialarla hiçbir şekilde ilgilenmediğini belirtti. Gündoğan, sağlığına kavuşmayı istediğini, takımıyla ilgilendiğini ekledi. Bu sezon ligi takımıyla ikinci sırada tamamlamak istediğini belirten Gündoğan, sezon başındaki hedefinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak olduğunu belirtti.

Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası ile ilgili de İlkay Gündoğan, yeniden forma giymeye başladıktan sonra Alman Milli Takımı kadrosuna çağrılacağını ümit ettiğini kaydetti. Takımla geçen ay sonunda antrenmana çıkan Gündoğan, milli takım formasını en son 14 Ağustos 2013'te Paraguay maçında giymişti.