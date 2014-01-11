İlkay Gündoğan ManU'da iddiası

Ocak transferlerinde tahminler yürüten haftalık futbol dergisi Match, Borussia Dortmund'da oynayan Türk orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı Manchester United'a önerdi ve transfer sonrası muhtemel Manchester United kadrosunda Gündoğan'a yer verdi.

Beklenen transfer bombaları içinde 25 milyon sterlinle en pahalı ortasaha oyuncuları arasında gösterilen İlkay Gündoğan'ın Manchester United'a transferi gerçekleşirse Arsenal'a 43 milyon sterline transfer olan Mesut Özil'den sonra ikinci bir Türk Premier Lig'de orta sahada Türk rüzgarı estirecek.

Match, Manchester United'ın Avrupa dev kulüplerinin peşinde olduğu 23 yaşındaki futbol vizyonu mükemmel olan İlkay Gündoğan'ı alarak en büyük transferini yapacağını yazdı.

İLKAY'DAN MUHTEŞEM GOL