İlklerin maratonu bugün koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay’ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu bugün koşulacak.

15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl salgın nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda ise 4 bin atlet parkura çıkabilecek. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak. Organizasyonda ilk olarak 08.45’te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise 09.00’dan itibaren verilecek.

Organizasyonda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek. Start da Yenikapı’dan verilecek. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşacak. N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda bu yıl 3’ü Türk, 10’u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2’si Türk 9’u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak. Kategorilerinde ilk 5’e giren sporculara ödül dağıtılacak. Maratonun yapılacağı güzergah trafiğe kapalı olacak.