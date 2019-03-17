İM Kayserispor-M.Başakşehir: 1-1

Skorer - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatma dakikalarında penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor 20. dakikada Şamil Cinaz'ın golüyle öne geçti. Kaleci Mert Günok son anda müdahele ederek topu çizgi üzerinde tutmayı başardı. Pozisyonu iyi takip eden Şamil Çinaz, kale çizgisi üzerindeki topu ağlara gönderdi. Medipol Başakşehirli futbolcular kaleci Mert Günok'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi: 1-0.

Visca inanılmaz goller kaçırdı

Golden sonra rakip kalede büyük baskı kuran Medipol Başakşehir özellikle Visca'nın ayağından inanılmaz goller kaçırdı. 90+6'da ceza sahası içinde top Sapunaru'nun eline çarptı. Hakem VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adebayor skoru ilan etti: 1-1.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 58'e, Kayserispor 33'e yükseltti.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 37 Levent Gülen), Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 67 Atila Turan), Chery (Dk. 82 Asamoah Gyan), Umut Bulut, Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah (Dk. 80 Elia), Kudriashov, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 61 Napoleoni), Arda Turan (Dk. 61 Adebayor), Robinho

Goller: Dk. 21 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 90 7 Adebayor (penaltıdan) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 74 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Umut Bulut, Dk. 90 5 Lopes, Dk. 90 7 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kudriashov'un şutunda, kaleci Lung kaleye yönelen topa parmaklarının ucuyla müdahele etti. Lung'un temasıyla yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top sağ kale direğinden sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok son anda müdahele ederek topu çizgi üzerinde tutmayı başardı. Pozisyonu iyi takip eden Şamil Çinaz, kale çizgisi üzerindeki topu ağlara gönderdi. Medipol Başakşehirli futbolcular kaleci Mert Günok'a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi: 1-0.

35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Arda Turan'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung uzanarak topu uzaklaştırdı.

36. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Hasan Hüseyin Acar'a baskı yapıp topu kapan İrfan Can Kahveci, sağ kanatta bulunan Visca'ya topu bekletmeden aktardı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Visca'nın şutunda, kaleye giden topu Sapunaru uzanarak kornere gönderdi.

37. dakikada bir pozisyonda rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalan ve sakatlanan Kana Bıyık oyuna devam edemedi. Kana Bıyık'ın yerine Levent Gülen oyuna dahil oldu.

45. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin şık ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren ve kaleciye karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, kaleci Lung topu kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Gökhan İnler'in Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın şutunda, top sağ direk dibinden auta gitti.



71. dakikada Şamil Çinaz'ın uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Umut Bulut kafayla topu geriden gelen Kravets'e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kravets'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Robinho'nun savunmanın arkasına havadan gönderdiği pası iyi takip eden Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.



74. dakikada Gökhan İnler'in yaklaşık 30 metre mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, top üst direkten ceza alanına döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



77. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmadan seken topa ceza sahası içerisinde Napoleoni'nin sert vuruşunda, kaleci Lung uzanarak topu ayağı ile kurtarmayı başardı.



85. dakikada sol kanattan Elia'nın ortasında ön direğe koşu yapan Visca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



90. dakikada Asamoah Gyan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kravets, bekletmeden Umut Bulut'a pasını çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Umut Bulut'un sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.



90+4. dakikada Caiçara'nın ortasında top ceza alanı içinde Sapunaru'nun eline çarptı. Penaltı itirazları üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarından tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.



90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Adebayor, meşin yuvarlağı filelere buluşturdu: 1-1.