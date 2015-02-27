İmam, Çaykur Rizespor için statta dua etti

Bu sezon Rize Yenişehir Stadı'nda oynadığı 10 lig maçında 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor sahasında 286 gündür galibiyeti göremiyor. Son olarak geçen yıl kendi evinde Elazığspor'u mağlup eden yeşil-mavililer sahasında 6 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Çaykur Rizespor'un sahasındaki kötü gidişi, yerel bir televizyon kanalında dini program yapan emekli imam Necati Hutoğlu ile program yapımcısı Orhan Yazıcılar' ı harekete geçirdi. Yenişehir stadyumuna gelen Hutoğlu ve Yazıcılar, Rizespor' un Eskişehirspor maçını kazanması için dua etti.

Necati Hutoğlu duasında, "Rizespor'u iki cihanda aziz eyle. Daima Rize'yi sevindirecek sonuçlar almasını sağla. Rizespor'u utandırma. Futbolcuların geleceğini parlak eyle. Rize'nin galip gelmesini istiyoruz. Sen bunu bize nasip eyle. Eskişehirspor maçını Rize'nin galibiyeti ile sonlandır. Oyunculara kuvvet ihsan eyle. Futbolculara maçı kazanmalarını nasip eyle. Mevlam ülkedeki futbolcu kardeşlerimizi utandırmasın" İfadelerine yer verdi.

Hutoğlu duasını, Çaykur Rizespor'un Eskişehirspor'u 2-0 yenmesini dileyerek okuduğu Fatiha süresi ile tamamladı.