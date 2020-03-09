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09.03.2020 - 10:30 | | ANKARA (AA) -

Indian Wells Tenis Turnuvası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelendi.

Indian Wells Tenis Turnuvası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Grand slam turnuvalarının ardından en yüksek para ödülünün dağıtıldığı tenis etkinliklerinden Indian Wells de virüsün etkilediği spor organizasyonları arasına girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvası, artan sağlık endişeleri sebebiyle 9-22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.

 

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