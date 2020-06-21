Ahmetcan BÃ¼yÃ¼kgÃ¶z iÃ§in kulÃ¼p tesislerinde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶renine, KulÃ¼p BaÅŸkan VekiliÂ RÄ±dvan KocaaÄŸa ile Voleybol Åžube SorumlularÄ± HÃ¼seyin Orhan ve Ä°rfan Kaptan katÄ±ldÄ±.

Transferin her iki taraf iÃ§inde hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunan baÅŸkan vekili RÄ±dvan KocaaÄŸa, "Ä°negÃ¶l Belediyespor'un yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyoruz. BugÃ¼n yine genÃ§ kardeÅŸlerimizden Ahmetcan ile beraberiz. Ahmetcan BÃ¼yÃ¼kgÃ¶z, FenerbahÃ§e'nin altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸme ve 3 sezondur FenerbahÃ§e A takÄ±mÄ±nda ter dÃ¶ken bir kardeÅŸimiz. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon Ä°negÃ¶l Belediyespor'un baÅŸarÄ±larÄ± iÃ§in bizimle birlikte olacak. Åžimdiden kendisine ve kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem iÃ§in kendisine de takÄ±mÄ±mÄ±za da baÅŸarÄ±lar diliyorum. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun inÅŸallah" diye konuÅŸtu.

Ahmetcan BÃ¼yÃ¼kgÃ¶z ise "Ä°negÃ¶l Belediyespor'a tÃ¼m genÃ§lik enerjimizi vereceÄŸimize gÃ¼venim tam. Ä°nÅŸallah sezon iÃ§inde de gÃ¼zel baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z. Åžimdiden hayÄ±rlÄ± olsun" ifadelerini kullandÄ±.

AHMETCAN BÃœYÃœKGÃ–Z'ÃœN BAÅžARILARI:

FenerbahÃ§e altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen 2000 doÄŸumlu, 194 cm boyundaki genÃ§ smaÃ§Ã¶r AltyapÄ± Milli TakÄ±mlarÄ±nda forma giydi. KÃ¼Ã§Ã¼k Erkekler Balkan ÅžampiyonluÄŸu, Okullarda TÃ¼rkiye ÅžampiyonluÄŸu, 2013-14 KÃ¼Ã§Ã¼k Erkekler TÃ¼rkiye 4Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼., 2014-15 KÃ¼Ã§Ã¼k Erkekler TÃ¼rkiye 3Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, Okullarda TÃ¼rkiye 2inciliÄŸi, GenÃ§ Erkekler TÃ¼rkiye 2inciliÄŸi, 2017 Åžampiyonlar KupasÄ± ÅžampiyonluÄŸu, 2018-2019 TÃ¼rkiye KupasÄ± (Kupa Volley) ÅžampiyonluÄŸu, 2018-2019 TÃ¼rkiye Erkekler Voleybol Ligi ÅžampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

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