İnegölspor Teknik Direktörü Özgür Şahin koronavirüse yakalandı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Özgür Şahin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Şahinin yerine yarın oynanacak olan Şanlıurfa maçında kaleci antrenörü Celalettin Barut görev yapacak.

Şahin'in koronavirüse yakalandığını babası Ekrem Şahin, konuyu sosyal medya hesabında duyurarak şunları söyledi; "Oğlum Özgür Şahin koronavirüse yakalandı, evde tedavi görüyor. İyi dileklerinize ihtiyacımız var."