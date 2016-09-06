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06.09.2016 - 17:21 | | ANKARA (AA)

Infantino'dan "Dünya Kupası" açıklaması

FIFA Başkanı Infantino, "(2026 Dünya Kupası'nı ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlemesi iddiasına ilişkin) Futbol için yararlı olacak her şeyin arkasındayım ve bu konuda bir sınır görmüyorum. Bu ülkelerden bu yönde teklif gelirse değerlendireceğiz" dedi.

Infantino'dan "Dünya Kupası" açıklaması
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 40'a çıkarılması ve birçok ülkenin ortaklaşa düzenlemesi konularındaki görüşlerinin değişmediğini söyledi. FIFA'nın 13-14 Ekim tarihlerinde Zürih'de düzenleyeceği toplantıda Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı ve ortaklaşa düzenlenmesi konularının masaya yatırılacağını vurgulayan Infantino, bu yönde değişim yaşanmasına sıcak bakmaya devam ettiğini vurguladı.

Başkan Infantino, 2026'da düzenlenecek turnuvanın ortaklaşa ev sahipliği için adı geçen ABD, Kanada ve Meksika'ya ise açık kapı bırakarak, "Futbol için yararlı olacak her şeyin arkasındayım ve bu konuda bir sınır görmüyorum. Bu ülkelerden bu yönde teklif gelirse değerlendireceğiz. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) uzun zamandır Dünya Kupası düzenlemediği gerçeği, göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın normalde 16 takımlı formatının bu yıl Fransa'da düzenlenen organizasyonda 24'e çıkarıldığını hatırlatan Infantino, "Fransa'daki şampiyonada 8 takım daha fazla izledik ve bu durumun birçok ülkede nasıl heyecanla karşılandığına şahit olduk. Bu tip organizasyonların bir yarıştan daha fazla anlama sahip olduğunu kavramamız gerekli. Bunlar, tüm dünyayı ilgilendiren sosyal olgulardır." şeklinde konuştu.

Daha önce UEFA'da genel sekreterlik görevinde bulunan 46 yaşındaki spor adamı, FIFA başkanlığı adaylığı sürecinde de Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının artması ve birçok ülkede düzenlemesi yönündeki görüşlerini seçim vaatleri arasında kullanmıştı.

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