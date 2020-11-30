30.11.2020 - 11:32 | | İSTANBUL (AA) -
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maç programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (ENKA)
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
20.15 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
2 Aralık Çarşamba:
18.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)
18.00 TOFAŞ-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)
18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.15 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.15 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)