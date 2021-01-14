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14.01.2021 - 10:48 | | İSTANBUL (AA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın programı
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın ilk maçında Frutti Extra Bursaspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

16 Ocak Cumartesi:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

17 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Liginde 17. haftanın programı

 

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