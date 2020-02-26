Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri İngiliz basını Real Madrid'in Sörloth için devrede olduğunu duyurdu
26.02.2020 - 09:22 |

İngiliz basını Real Madrid'in Sörloth için devrede olduğunu duyurdu

İngiliz basını, Real Madrid'in Alexander Sörloth için resmen devreye girdiğini iddia etti.

İngiliz basını Real Madrid'in Sörloth için devrede olduğunu duyurdu
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İngiltere'de yayın yapan Evening Standard, Real Madrid'in Alexander Sörloth için resmen devreye girdiğini ve scout ekibinin golcü oyuncuyu izlemeye başladığını iddia etti.

Haberde Sörloth'un bu yıl Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydettiğine dikkat çekilirken, Norveçli golcünün bu yıl sonunda İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği konusunda ise belirsizliğin sürdüğü ifade edildi. Crystal Palace'ın bu yıl Premier Lig'de attığı gol sayısı kadar Trabzonspor'da gol sevinci yaşayan Norveçli golcünün Ocak 2018'de Danimarka'nın Midtjylland takımından 9 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA’dan Trabzonspor’a ceza indirimi

İngiliz basını Real Madridin Sörloth için devrede olduğunu duyurdu

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Sıradaki Haber