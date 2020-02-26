İngiliz basını Real Madrid'in Sörloth için devrede olduğunu duyurdu

İngiltere'de yayın yapan Evening Standard, Real Madrid'in Alexander Sörloth için resmen devreye girdiğini ve scout ekibinin golcü oyuncuyu izlemeye başladığını iddia etti.

Haberde Sörloth'un bu yıl Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydettiğine dikkat çekilirken, Norveçli golcünün bu yıl sonunda İngiltere'ye dönüp dönmeyeceği konusunda ise belirsizliğin sürdüğü ifade edildi. Crystal Palace'ın bu yıl Premier Lig'de attığı gol sayısı kadar Trabzonspor'da gol sevinci yaşayan Norveçli golcünün Ocak 2018'de Danimarka'nın Midtjylland takımından 9 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti.