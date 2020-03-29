İngiliz basınından Mario Lemina iddiası: Geri dönmeyecek

Galatasaray, Mario Lemina'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. İngiliz kulübüne yakınlığı ile bilinen The Daily Echo adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüs pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario Lemina, Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.

Sözleşmeleri ne olacak?

The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Corona virüs sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.

Bu konuda FIFA'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...