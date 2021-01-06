06.01.2021 - 00:39 |
İngilizler açıkladı! Trabzonspor, Danny Rose'u istiyor
İlk transferini Berat Özdemir ile yapan Trabzonspor'un gündemine Tottenham'ın yıldızı Danny Rose girdi.
Süper Lig'de transfer dönemi yeniden start alırken Trabzonspor'da hareketlilik başladı. Trabzonspor'un gündemine Tottenham'ın yıldızı Danny Rose girdi.
Sky Sports'un haberine göre Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.
30 yaşındaki İngiliz futbolcu daha önce Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United formalarını giydi.