İngilizler, Cüneyt Çakır’ı bahane etti!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere-Hırvatistan maçını yöneten Cüneyt Çakır’ın performansı İngilizleri tatmin etmedi. Hırvatların 2-1 kazanarak finale yükseldiği karşılaşmadaki performansı genel olarak beğenilen deneyimli hakem, Ada basını ve taraftarları tarafından adeta yenilginin sorumlusuymuş gibi gösterildi, mağlubiyete bahane olarak sunuldu.

‘Perisic’in golü nizami değil’

Ülkenin saygın gazetesi The Independent’ta ‘Cüneyt Çakır Ivan Perisic’in pozisyonunda yükseğe kalkan ayağı es geçtiği için eleştiriliyor’ başlığıyla yayınlanan haberde Hırvatların attığı gole vurgu yapıldı. Perisic’in ayağını İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker’ın kafasının hizasına kaldırarak yaptığı vuruşun nizami olmadığı dolayısıyla golün geçersiz sayılması gerektiği savunuldu.

Serbest vuruş eleştirisi

The Sun gazetesinde ‘İngiliz taraftarlar yanlı buldukları Cüneyt Çakır’a ağır eleştiriler getiriyor’ başlığıyla bir özel haber yayınlandı. Burada da Perisic’in attığı golden bahsedildi. Pozisyonun görselleriyle birlikte hakem performansı ‘Utandırıcı’ olarak nitelendirildi. Rakipten her oyuncu yere düştüğünde Çakır’ın Hırvatlar lehine free kick kararı verdiği de hakeme getirilen bir başka eleştiri olarak dikkat çekti.

‘Faullere müsaade etti’ iddiası

Daily Mail gazetesi sosyal medyada İngiliz futbolseverlerin maçın hakemiyle ilgili yaptıkları yorumları okuyucularına aktaran bir habere imza attı. Taraftarın Cüneyt Çakır’ın yönetimini beğenmediği ifade edilen haberde ‘İngiliz taraftarlar hakem Cüneyt Çakır’a hücum ettiler’ ifadesi kullanıldı. Oyunun zaman zaman gerildiğine dikkat çekilerek Çakır kontrolü sağlayamamak, Hırvatların yaptığı faullere müsaade etmekle itham edildi.

Graham Poll, Çakır’ın yanında

Ancak İngiltere’nin ünlü hakem yorumcusu ve eski FIFA kokartlı hakemi Graham Poll, İngiliz taraftarlarla aynı fikirde olmadığını ortaya koydu. Daily Mail’deki maç analizinde Çakır’ın yönetimini tartıya koyan Poll, “Hakem Perisic’in gol vuruşunda serbest vuruş kararı vermemekte haklıydı” yorumunu yaptı. Ünlü hakem yorumcusunun Çakır’a getirdiği en önemli eleştiri, eksik kart kullanımının sertliği doğurmasıyla ilgili olarak geldi.