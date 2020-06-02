İngilizler duyurdu! Lyle Taylor'a Galatasaray talip...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Charlton'dan ayrılacak olan 30 yaşındaki golcü Lyle Taylor için devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; sakatlık endişesi nedeniyle idmanlara çıkmayacağını Charlton yönetimine bildiren Lyle Taylor'a, İskoçya Ligi ekibi Rangers'ın ardından Galatasaray da talip oldu.

Charlton Teknik Direktörü Lee Bowyer'ın, sözleşmesinin bitimiyle Championship ekibinden ayrılacak olan Taylor'un aldığı karara saygı duyduğu ve "Hayatını değiştirecek parayı kazanma şansı var. Bu şansı bir daha elde edemeyebilir" dediği belirtildi.

Sezon sonunda serbest kalacak 30 yaşındaki oyuncuya Galatasaray ve Rangers'ın yanı sıra Sheffield Wednesday, Swansea ve Preston North End'in de teklif yapabileceği vurgulandı.

Bu sezon Charlton formasıyla ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

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