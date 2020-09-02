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02.09.2020 - 07:00 |

İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!

Transfer haberleri... Galatasaray artık İngiltere’den futbolcu kiralamakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, kiralığı isimlerin sözleşmelerine satınalma opsiyonu koydurmasına karşın almadı.

İngilizler transferde Galatasaray'a kapıyı kapattı!
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Geçmişi engel
Galatasaray artık İngiltere’den futbolcu kiralamakta zorlanıyor. Bunun nedeni ise daha önce kiralayıp sözleşmelerine satınalma opsiyonu koydurmasına karşın almadığı oyuncular. Bu konudaki geçmişi Aslan’ın önünde büyük bir engel olarak duruyor. Geçmişte Denayer’i Manchester City’den 2 defa kiralayan ama bonservisini almayan, Ndiaye’yi yine Stoke City’den kiralıp ertesi sezon düşünmeyen sarı-kırmızılılar geride bıraktığımız sezon ise İngiltere’den Lemina, Seri, Andone’yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Tercih edilmiyor
Lemina ve Seri’nin satınalma opsiyonları yüksek maliyetleri nedeniyle kullanılmazken, satınalma opsiyonu olmayan Andone’nin önündeki engel ise yaşadığı sakatlıklardı. Nzonzi ve Emre Mor’u devre arasında gönderen Galatasaray en büyük sorunu ise kiraladığı Onyekuru’da yaşamıştı. Monaco ödemeler zamanında yapılmayınca lig bitmeden futbolcusunu çağırmıştı. Cim-Bom bu sezon yine uygun maliyetle kiralık futbolcular üzerinde duruyor. Ancak burada da özellikle İngiliz kulüpleri açısından tercih olmaktan çıktı.

İngilizler transferde Galatasaraya kapıyı kapattı

Sadece Luyindama

Cim-Bom’un Standart Liege’den 8 milyon euroya transfer ettiği (3+5 milyon euro) Luyindama dışında son dönemde kiralayıp kadrosuna kattığı başka isim bulunmuyor. Kongolu stoperde de zaten zorunlu satınalma opsiyonu yerine getirilmişti. Aslan yine önceki sezon 1.5 yıllığına kiraladığı Mitroglou’nu ise 6 ay sonra göndermiş ama parasını ödemeye devam etmişti.

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