18.02.2021 - 07:00 |
İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor
Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta iki gole imza atan Cenk Tosun, İngiliz medyasının da alkışını topladı.
Sportwitness internet sitesinde yer alan değerlendirmede, Cenk Tosun’un ikinci Beşiktaş macerasına büyüleyici bir başlangıç yaptığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın ligde şampiyonluk mücadelesi verdiği aktarılan haberde, “Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve onları bir kez daha kendine aşık ediyor” ifadeleri kullandı. Beşiktaş’ın şampiyon olması halinde siyah-beyazlı taraftarlar golcü futbolcunun takımda kalması adına yönetime baskı yapabileceği de ileri sürüldü.