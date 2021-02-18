İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor

Sportwitness internet sitesinde yer alan değerlendirmede, Cenk Tosun’un ikinci Beşiktaş macerasına büyüleyici bir başlangıç yaptığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın ligde şampiyonluk mücadelesi verdiği aktarılan haberde, “Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve onları bir kez daha kendine aşık ediyor” ifadeleri kullandı. Beşiktaş’ın şampiyon olması halinde siyah-beyazlı taraftarlar golcü futbolcunun takımda kalması adına yönetime baskı yapabileceği de ileri sürüldü.