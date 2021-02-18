Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor
18.02.2021 - 07:00 |

İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 yendiği maçta iki gole imza atan Cenk Tosun, İngiliz medyasının da alkışını topladı.

ABONE OL

Sportwitness internet sitesinde yer alan değerlendirmede, Cenk Tosun’un ikinci Beşiktaş macerasına büyüleyici bir başlangıç yaptığı vurgulandı. Siyah-beyazlı takımın ligde şampiyonluk mücadelesi verdiği aktarılan haberde, “Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve onları bir kez daha kendine aşık ediyor” ifadeleri kullandı. Beşiktaş’ın şampiyon olması halinde siyah-beyazlı taraftarlar golcü futbolcunun takımda kalması adına yönetime baskı yapabileceği de ileri sürüldü.

İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor

Mesut Özil paylaştı! İlginç yetenek...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'nin gözdesi sertbest kaldı!
    Fenerbahçe'nin gözdesi sertbest kaldı!
  2. Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na şok!
    Cenk Tosun'dan Emre Belözoğlu'na şok!
  3. Fatih Terim'den bomba karar!
    Fatih Terim'den bomba karar!
  4. İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç
    İşte İrfan Can Kahveci oynayacağı ilk maç
  5. Ancelotti'den Manchester City itirafı!
    Ancelotti'den Manchester City itirafı!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Haaland: "Mbappe'nin hat-trick yapması gaza getirdi"

Vincent Aboubakar baba oldu

Vincent Aboubakar baba oldu

Galatasaray'da Feghouli sevinci

Galatasaray'da Feghouli sevinci

İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor

İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu: Kendine aşık ediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet