01.06.2020 - 18:12 | | AA
Ä°ngiltere Basketbol Ligi iptal edildi
Ä°ngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â KulÃ¼plerin oy birliÄŸi ile bu sezonu ÅŸampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â
Ä°ngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â
BBL'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼plerin oy birliÄŸi ile bu sezonu ÅŸampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â
2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± belirtildi.
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