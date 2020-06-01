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01.06.2020 - 18:12 | | AA

Ä°ngiltere Basketbol Ligi iptal edildi

Ä°ngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â  KulÃ¼plerin oy birliÄŸi ile bu sezonu ÅŸampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Ä°ngiltere Basketbol Ligi iptal edildi
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Ä°ngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildi.Â 

BBL'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼plerin oy birliÄŸi ile bu sezonu ÅŸampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ngiltere Basketbol Ligi iptal edildi

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