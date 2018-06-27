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27.06.2018 - 02:30 |

"İngiltere birleşiyor"

Dünya Kupası’nın başarılı ekiplerinden İngiltere’de ülke halinde yaşanan kenetlenme dikkat çekiyor. Milli takım maçları reyting rekorları kırarken birçok organizasyon düzenlenerek adeta bir birlik duygusu oluşuyor.

"İngiltere birleşiyor"
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2018 Dünya Kupası’nda İngiltere rüzgarı esiyor. G Grubu’nda 2’de 2 yaparak başarılı olan İngiltere Milli Takımı, ülkede de yoğun bir sevgi görüyor. Son Dünya Kupası’nı 1966’da kazanan ve halen şampiyonluk bekleyen Ada ülkesi, 2018 Rusya’dan oldukça umutlu.. Milli takımın maçları ülkede reyting rekorları kırıyor.

İngiltere’nin Panama ile oynadığı ve 6-1 kazandığı Panama maçı yoğun ilgi gördü. Televizyondan yayınlanan maç ülkenin yüzde 83’ü tarafından izlenerek, Dünya Kupaları baz alındığında 1990’dan beri bir futbol maçı için en yüksek rakama ulaşıldı. İngiltere’nin Tunus ve Panama maçlarını ortalama 14 milyon insanın izlediği aktarıldı.

Manşete çıktı

Dünya Kupası’nda daha önce böylesi bir reyting oranı yakalanmazken, en son 2012 Londra Olimpiyatları’nda benzer bir durum görüldü. Öte yandan, İngiltere Milli Takımı’nın yarattığuı rüzgar Guardian Gazetesi’nin de dikkatini çekti.

G2 adıyla çıkarılan ekte manşete milli takım konuldu. ‘İngiltere Birleşiyor’ başlığı atılırken, yaşanan olumlu hava yansıtıldı. Böylesi bir havayı beklemeyen İngiliz medyası, son dönemde hem ülkede yaşayan kimsesizler hem de yaşlılarla beraber maç izleme organizasyonları yapılmasını olumlu buluyor.

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