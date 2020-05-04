Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 75 milyon sterlinlik kesinti
04.05.2020 - 20:09 | | AA

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 75 milyon sterlinlik kesinti

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 75 milyon sterlinlik kesinti

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı. 

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyük itiraf: 'Birçok oyuncu hasta'

İngiltere Futbol Federasyonundan 75 milyon sterlinlik kesinti

Lionel Messi'nin Liverpool'a Muazzam Frikik Golü

    Barcelona sahaya iniyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Premier Lig'ten sahte taraftar hamlesi

    Premier Lig'ten sahte taraftar hamlesi

    Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

    Karius'un ardından Boateng de Beşiktaş'tan ayrılıyor!

    Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

    Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

    Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi

    Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi

    Sıradaki Haber