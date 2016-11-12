İngiltere kazandı, İskoç basını öfke kustu!

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda dün gece oynanan maçta İskoçya'nın 1975 yılından bu yana İngiltere'ye karşı en farklı yenilgisini almasını "Utanç vericiydi. Aşağılayıcıydı. Kalp kırıcıydı. Size bir fotoğraf göstermeye bile dayanamıyoruz." ifadeleriyle değerlendiren Daily Record gazetesi, spor ekinin siyah kapakla çıkardı.



"Aynı utanç verici hikaye" manşetiyle okurlarının karşısına çıkan Scottish Sun gazetesi de İskoçya'nın Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na gitmek için umutlarının tükendiğini ve kızgın taraftarların teknik direktör Gordon Strachan'ın istifasını istediğini aktardı.



Gruptaki dördüncü maçında İskoçya'yı ağırlayan İngiltere, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi Sturridge, Lallana ve Cahill'in kafa vuruşlarından gelen gollerle 3-0 kazanmış ve 10 puanla liderliğini sürdürmüştü. Malta ve Litvanya karşısında 4 puan toplayan İskoçya ise puan cetvelinde beşinci sırada yer alıyor.



Takımlarını desteklemek için 90 bin kişilik Wembley Stadı'na gelen İskoç taraftarlarla İngiliz sporseverler arasında çıkabilecek olayları önlemek için stadın içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmanın son bölümleri oynanırken basın tribününün yan tarafında çıkan kavgada kanlar içinde kalan ve stattan ayrılmamakta ısrar eden bir taraftar, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı.



İskoçya'nın bağımsızlığı için 2014 yılının eylül ayında yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta kalmayı isteyenlerin oranı yüzde 55 çıkarken, ayrılık isteyenler yüzde 45'te kalmıştı. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ardından İskoçya'nın bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılması yeniden gündeme geldi.

