Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak
21.12.2020 - 22:57 |

İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak

İngiltere Lig Kupası finali, seyircili oynanma ihtimaline karşın 25 Nisan'a ertelendi.

İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak
ABONE OL

İngiltere Lig Kupası finali, seyircili oynanma ihtimaline karşın 25 Nisan'a ertelendi.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Lig Kupası finalinin, 28 Şubat yerine 25 Nisan 2021'de oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına göre karşılaşmayı sonraki aylarda mümkün olabilecek en fazla sayıda seyircinin izleme olasılığı hesaba katılarak alındığı ifade edildi.

Lig Kupası'nda yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü çeyrek final maçları yapılacak.

İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisanda oynanacak

    İsmail Kartal: “Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık"
      Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık"
    2. Samet Aybaba'dan hakem tepkisi!
      Samet Aybaba'dan hakem tepkisi!
    3. Bender kardeşler futbolu bırakıyor!
      Bender kardeşler futbolu bırakıyor!
    4. Terim'den sürpriz paylaşım!
      Terim'den sürpriz paylaşım!
    5. İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak
      İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayserispor'da VAR tepkisi! Mustafa Tokgöz: "Sistematik şekilde hata yapıyorlar"

    Kayserispor'da VAR tepkisi! Mustafa Tokgöz: "Sistematik şekilde hata yapıyorlar"

    Nihat Özdemir: "Maç ertelememiz söz konusu değil"

    Nihat Özdemir: "Maç ertelememiz söz konusu değil"

    TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurdu!

    TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurdu!

    Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"

    Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet