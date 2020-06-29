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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
29.06.2020 - 22:08 |

İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.  Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.

İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı. 

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi. 

Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.

İngiltere Premier Lig açıkladı 1 koronavirüs testi pozitif çıktı

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