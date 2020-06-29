29.06.2020 - 22:08 |
İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
Chelsea'nin Münih'te Unutulmaz Gecesi