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10.06.2020 - 21:31 | |   İSTANBUL (AA) -

İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir pozitif sonuca rastlandığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, 8-9 Haziran'da bin 213 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde, oyunculara ve kulüp çalışanlarına kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde 13 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

İngiltere Premier Ligde bir kişide koronavirüse rastlandı

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