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17.04.2020 - 21:44 | | AA

Ä°ngiltere Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Premier Lig'de kulÃ¼p yetkilileri video konferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Ä°ngiltere Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Premier Lig'de sezonun tamamlanmasÄ± hedefleniyor.Â 

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Premier Lig yÃ¶netimi ve kulÃ¼plerin yetkilileri video konferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Haberde toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya yer verilirken, maÃ§larÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§eÅŸitli senaryolar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Â Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci Ã¶ncelik olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak koronavirÃ¼s nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ± elverdiÄŸi zaman yeniden baÅŸlayacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

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